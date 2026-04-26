Мендоса установил сразу два достижения

Венесуэлец переписал историю украинского футбола.
Сегодня, 16:55       Автор: Андрей Безуглый
Глейкер Мендоса / fckryvbas.com
Глейкер Мендоса / fckryvbas.com

Вингер Кривбасса Глейкер Мендоса вписал свое имя в историю украинского футбола.

Напомним, накануне Кривбасс и Динамо сыграли самый результативный матч в истории чемпионата.

Мендоса же отличился четырьмя голами в ворота Нещерета, став первым игроком, который оформил покер против киевского клуба.

Ранее лишь Алексей Осипов и Владислав Супряга забивали по три мяча в ворота киевлян в одном матче.

Также, благодаря покеру, Мендоса стал лучшим венесуэльским бомбардиром в истории УПЛ. Он обогнал Кевина Келси, у которого лишь семь мячей.

Ранее также Андрей Ярмоленко также приблизился к новому рекорду.

Статьи по теме

Челси минимально прошел в финал Кубка Англии Челси минимально прошел в финал Кубка Англии
На Лондонском марафоне был установлен новый мировой рекорд На Лондонском марафоне был установлен новый мировой рекорд
Костюк обыграла Пегулу и прошла в 1/8 финала в Мадриде Костюк обыграла Пегулу и прошла в 1/8 финала в Мадриде
ЛНЗ и Металлист 1925 не выявили победителя ЛНЗ и Металлист 1925 не выявили победителя

Яремчук оформил свой первый дубль за Лион
Яремчук оформил свой первый дубль за Лион

