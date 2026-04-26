Кривбасс и Динамо выдали самый результативный матч в истории УПЛ

В воскресенье, 26 апреля, Кривбасс принимал дома Динамо.

Матч сразу начался с момента киевлян, когда Шапаренко не сумел сам-на-сам переиграть Кемкина уже на 15-й секунде.

Но уже через 10 минут хозяева поймали соперника на контратаке, и Мендоса пушечным ударом открыл счет. Но сразу же Кемкин привез гол в свои ворота, позволив Пономаренко отыграться.

На следующие 15 минут игра наконец успокоилась, а затем Мендоса разрядил еще одну пушку, выведя Кривбасс вперед. До конца венесуэлец еще дважды отличился в воротах Нещерета.

Со стартом второго тайма Динамо отыграло один мяч стараниями Михавко. А на 64-й минуте Волошин сократил отставание до минимума, вернув интригу в матч.

А уже через пять на табло снова было равенство - 4:4. Кривбасс ответил на этой контратакой, снова выйдя вперед в матче, но сразу же Ярмоленко отквитал мяч назад. И он же забил победный, завершив пяткой какую-то безумную атаку, где Динамо обязан был забивать.

Итоговый счет матча - 5:6. Динамо не только сумело оформить камбек, но и в паре с Кривбассом провело самый результативный матч в истории УПЛ.

Кривбасс - Динамо 5:6

Голы: Мендоса, 13, 29, 34, 45+2, Задерака, 73 - Пономаренко, 115, Михавко, 48, Волошин, 64, Буяльский, 69, Ярмоленко, 76, 87

Кривбасс: Кемкин — Юрчец, Виливальд, Джонс, Бекавац (Дибанго, 71) — Араухо, Бар Лин (Джовани, 71), Задерака, Шевченко, Мендоса — Мулик (Парако, 60).

Динамо: Нещерет – Коробов (Караваев, 46), Захарченко, Михавко, Дубинчак (Вивчаренко, 46) – Яцик (Буяльский, 61), Волошин (Ярмоленко, 73), Пихаленок, Шапаренко, Редушко – Пономаренко.

