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Футбол

Африканская сборная уволила тренера сразу после поражения на ЧМ-2026

Сабри Лямуши лишился поста тренера команды Туниса.
Сегодня, 18:30       Автор: Андрей Безуглый
Сабри Лямуши / Getty Images
Сабри Лямуши / Getty Images

Тунис решил попрощаться с главным тренером после старта ЧМ-2026, утверждает Jawhara.

Напомним, что в первом матче Тунис уступил сборной Швеции со счетом 1:5.

После этого федерация футбола Туниса решила уволить главного тренера Сабри Лямуши.

Ожидается, что его место на мундиале займет технический директор команды Мондер Кебайер.

Напомним, что расписание и результаты ЧМ-2026 доступны на нашем сайте.

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