Полесье в меньшинстве удержало победу против Оболони

В воскресенье, 26 апреля, Полесье принимало дома Оболонь.

Матч начался с долгих передач житомирских футболистов, но Марченко уверенно все подчищал. Но вскоре с пушкой Сарапия кипер ничего не смог поделать.

А сразу же после этого Гуцуляк обязан был удваивать счет, но не смог переиграть вратаря. К концу тайма Оболонь выравняла игру, но голов больше не было.

А со стартом второго тайма "волки" остались в меньшиснтве. Красничи умудрился схлопотать две желтых и покинул поле. Однако Оболонь допустила ошибку, позволив Сарапию удвоить счет.

Оболонь ничего не могла сделать с мячом, и в итоге вовсе привезла себе пенальти. Гуцуляк не без труда забил, оформив комфортное преимущество, даже вдесятером. В конце матча "пивовары" отыграли один мяч, но на исход матча это не повлияло.

Полесье - Оболонь 3:1

Голы: Сарапий, 18, 64, Гуцуляк (пенальти), 77 - Третьяков (пенальти), 89

Полесье: Волинец, Сарапий, Гуцуляк, Михайличенко, Красницкий, Андриевский (Эмерллаху, 80), Федор (Бабенко, 64), Майсурадзе, Чоботенко, Брагару (Кобернюк, 61), Гайдучик (Краснопир, 61)

Оболонь: Марченко, Шевченко (Третьяков, 78), Семенов, Жовтенко, Полегенько, Прокопенко, Мороз, Чех, Бычек (Нестеренко, 61), Слободян (Черненко, 38), Суханов (Лях, 78)

