Полесье обыграло Рух, а ЛНЗ дожал Оболонь

Этот поединок был крайне важен для обеих команд, ведь ЛНЗ боролся за второе место в турнирной таблице, а вот Оболонь стремилась сохранить прописку в элитном дивизионе.

В начале матча вся борьба между командами в основном велась в центре поля, однако опасных подходов к воротам не было. На шестой минуте был момент, который мог привести к удалению в составе черкасской команды, однако бригада не рассмотрела ВАР.

За первую половину первого тайма ЛНЗ нанёс 6 ударов по воротам, и ни одного в створ, "пивовары" также не отставали от ЛНЗ по этой антистатистике. Во втором тайме вышел Яшари, и атаки гостей стали более опасными.

Но первый и единственный гол забил Микитишин после идеального навеса на дальнюю штангу от Беннетт. Старания черкасской команды во втором тайме вылились в гол на табло. Тем самым победа позволила ЛНЗ завершить чемпионат на втором месте. А Оболонь несмотря на поражение гарантировала себе участие в УПЛ на следующий сезон.

Статистика матча Оболонь — ЛНЗ 30-го тура чемпионата Украины

Оболонь — ЛНЗ 0:1

Голи: 81 Микитишин.

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 3 - 15

Удары в створ: 1 - 6

Угловые: 1 - 5

Фолы: 10 -18

Оболонь: Федоровский — Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько — Третьяков, Мороз, Волохатый, Мединский — Суханов, Лях

ЛНЗ: Паламарчук — Драмбаев, Дидык, Муравский, Пасич — Рябов — Пастух, Адам — Кузык, Ассинор, Кравчук

Также в заключительном туре УПЛ сезона-2025/26 прошёл матч Полесья против Руха. Команда Руслана Ротаня была активна с самого стартового свистка, и это привело к голу на 27-й минуте матча.

Голом отличился нападающий Александр Филиппов, однако это результативное действие не смутило львовскую команду, и они не смогли ничего реализовать под конец первого тайма, тем временем волки продолжили испытывать перчатки Клименко.

Во втором тайме обе команды провели замены, больше времени именно житомирский клуб держал мяч у своих ног, и это привело ко второму голу: Сарапий сумел отметиться после розыгрыша стандарта на правом фланге.

Матч так и закончился со счётом 2:0 в пользу подопечных Ротаня, тем самым Полесье добыло первые в истории медали, а вот Рух завершает свой сезон на 14-й позиции.

Статистика матча Полесье – Рух 30-го тура чемпионата Украины

Полесье – Рух 2:0

Голы: 27 Филиппов, 82 Сарапий.

Владение мячом: 67% - 33%

Удары: 16 - 2

Удары в створ: 7 - 0

Угловые: 7 - 4

Фолы: 5 - 8

Полесье: Бущан — Кравченко, Красничи, Сарапий, Михайличенко — Назаренко, Борел, Андриевский, Брагару — Гайдучик, Филиппов.

Рух: Клименко — Роман, Слесарь, Копина, Кителла — Притула, Пидгурский, Таллес — Диалло, Игор, Алмазбеков.

