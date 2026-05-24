Полесье обыграло Рух, а ЛНЗ дожал Оболонь
Этот поединок был крайне важен для обеих команд, ведь ЛНЗ боролся за второе место в турнирной таблице, а вот Оболонь стремилась сохранить прописку в элитном дивизионе.
В начале матча вся борьба между командами в основном велась в центре поля, однако опасных подходов к воротам не было. На шестой минуте был момент, который мог привести к удалению в составе черкасской команды, однако бригада не рассмотрела ВАР.
За первую половину первого тайма ЛНЗ нанёс 6 ударов по воротам, и ни одного в створ, "пивовары" также не отставали от ЛНЗ по этой антистатистике. Во втором тайме вышел Яшари, и атаки гостей стали более опасными.
Но первый и единственный гол забил Микитишин после идеального навеса на дальнюю штангу от Беннетт. Старания черкасской команды во втором тайме вылились в гол на табло. Тем самым победа позволила ЛНЗ завершить чемпионат на втором месте. А Оболонь несмотря на поражение гарантировала себе участие в УПЛ на следующий сезон.
Статистика матча Оболонь — ЛНЗ 30-го тура чемпионата УкраиныОболонь — ЛНЗ 0:1
Голи: 81 Микитишин.
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 3 - 15
Удары в створ: 1 - 6
Угловые: 1 - 5
Фолы: 10 -18
Оболонь: Федоровский — Шевченко, Семенов, Жовтенко, Полегенько — Третьяков, Мороз, Волохатый, Мединский — Суханов, Лях
ЛНЗ: Паламарчук — Драмбаев, Дидык, Муравский, Пасич — Рябов — Пастух, Адам — Кузык, Ассинор, Кравчук
Также в заключительном туре УПЛ сезона-2025/26 прошёл матч Полесья против Руха. Команда Руслана Ротаня была активна с самого стартового свистка, и это привело к голу на 27-й минуте матча.
Голом отличился нападающий Александр Филиппов, однако это результативное действие не смутило львовскую команду, и они не смогли ничего реализовать под конец первого тайма, тем временем волки продолжили испытывать перчатки Клименко.
Во втором тайме обе команды провели замены, больше времени именно житомирский клуб держал мяч у своих ног, и это привело ко второму голу: Сарапий сумел отметиться после розыгрыша стандарта на правом фланге.
Матч так и закончился со счётом 2:0 в пользу подопечных Ротаня, тем самым Полесье добыло первые в истории медали, а вот Рух завершает свой сезон на 14-й позиции.
Статистика матча Полесье – Рух 30-го тура чемпионата Украины
Полесье – Рух 2:0
Голы: 27 Филиппов, 82 Сарапий.
Владение мячом: 67% - 33%
Удары: 16 - 2
Удары в створ: 7 - 0
Угловые: 7 - 4
Фолы: 5 - 8
Полесье: Бущан — Кравченко, Красничи, Сарапий, Михайличенко — Назаренко, Борел, Андриевский, Брагару — Гайдучик, Филиппов.
Рух: Клименко — Роман, Слесарь, Копина, Кителла — Притула, Пидгурский, Таллес — Диалло, Игор, Алмазбеков.
