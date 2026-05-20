Динамо сыграет в Лиге Европы, ЛНЗ и Полесье - в Лиге конференций

После финального матча Кубка Украины стало известно окончательное представительство Украины в еврокубковых турнирах в сезоне-2026/27.

Киевское Динамо в решающем поединке национального Кубка одержало победу со счетом 3:1 над Черниговом и в статусе обладателя трофея завоевало путевку в Лигу Европы.

"Бело-синие" начнут свой путь на международной арене в следующем сезоне с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

В свою очередь ЛНЗ и Полесье, ныне занимающие второе и третье места в турнирной таблице украинской Премьер-лиги соответственно, будут играть в Лиге конференций.

Черкасская и житомирская команды начнут свои выступления в третьем по рангу еврокубковом турнире со второго квалификационного раунда.

Напомним, ранее Шахтер гарантировал себе участие в основном этапе Лиги чемпионов благодаря чемпионству и самому высокому рейтингу УЕФА среди конкурентов.

