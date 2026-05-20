iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Динамо сыграет в Лиге Европы, ЛНЗ и Полесье - в Лиге конференций

Определилось окончательное представительство Украины в еврокубках следующего сезона.
Сегодня, 21:28       Автор: Игорь Мищук
Динамо вышло в Лигу Европы / ФК Динамо Киев
Динамо вышло в Лигу Европы / ФК Динамо Киев

После финального матча Кубка Украины стало известно окончательное представительство Украины в еврокубковых турнирах в сезоне-2026/27.

Киевское Динамо в решающем поединке национального Кубка одержало победу со счетом 3:1 над Черниговом и в статусе обладателя трофея завоевало путевку в Лигу Европы.

Читай также: Динамо стало обладателем Кубка Украины, одолев Чернигов

"Бело-синие" начнут свой путь на международной арене в следующем сезоне с первого квалификационного раунда Лиги Европы.

В свою очередь ЛНЗ и Полесье, ныне занимающие второе и третье места в турнирной таблице украинской Премьер-лиги соответственно, будут играть в Лиге  конференций.

Черкасская и житомирская команды начнут свои выступления в третьем по рангу еврокубковом турнире со второго квалификационного раунда.

Напомним, ранее Шахтер гарантировал себе участие в основном этапе Лиги чемпионов благодаря чемпионству и самому высокому рейтингу УЕФА среди конкурентов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лига европы Динамо Киев Полесье лига конференций ЛНЗ

Статьи по теме

Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины
Динамо сравнялось с Шахтером по количеству украинских трофеев за время независимости Динамо сравнялось с Шахтером по количеству украинских трофеев за время независимости
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу в финале Кубка Украины Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу в финале Кубка Украины
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Рабате Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Рабате

Видео

Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины
Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка Украины и Лиги Европы
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Украина23:40
Чернигов - Динамо 1:3: Видео голов и лучших моментов финала Кубка Украины
Украина23:09
Динамо сравнялось с Шахтером по количеству украинских трофеев за время независимости
Теннис22:45
Калинина вышла в четвертьфинал турнира в Рабате
Теннис22:37
Калинина победила Стародубцеву в украинском противостоянии на турнире в Марокко
Лига наций22:10
УЕФА представил новый формат проведения Лиги наций и европейской квалификации
Украина21:28
Динамо сыграет в Лиге Европы, ЛНЗ и Полесье - в Лиге конференций
Украина20:55
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу в финале Кубка Украины
Украина20:40
Кубок Украины: Динамо обыграло Чернигов в финале турнира
Украина20:08
Динамо стало обладателем Кубка Украины, одолев Чернигов
Европа и мир19:55
Чемпионат мира по хоккею-2026: Швейцария сокрушила Австрию, Чехия обыграла Италию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK