iSport.ua
Русский Українська

Усик озвучил свое главное задание на этот год

Украинский боксер снова нацелился на наивысшее достижение.
Сегодня, 17:55       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своих планах на этот год.

Украинский боксер заявил, что хотел бы в четвертый раз стать абсолютным чемпионом.

Читай также: "Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

"Мой первый титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе. 2024 год, Саудовская Аравия - это мой второй титул абсолютного чемпиона. Лондон, 2025-й - это мой третий титул абсолютного чемпиона.

А в 2026 году - четвертый титул абсолютного чемпиона", - приводит слова Усика The Ring.

Отметим, что на данный момент титулом WBO владеет Даниэль Дюбуа.

Свой ближайший бой Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против кикбоксера Рико Верховена.

Ранее сообщалось, что Усик может пересмотреть планы по поводу завершения карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

Статьи по теме

Победитель боя Усик - Верховен получит ценную награду от WBC Победитель боя Усик - Верховен получит ценную награду от WBC
"Усик никогда такого не видел": Верховен раскрыл секретный выпад, против которого украинец беззащитен "Усик никогда такого не видел": Верховен раскрыл секретный выпад, против которого украинец беззащитен
Усик рассказал, почему ставит на Джошуа в бою с Фьюри Усик рассказал, почему ставит на Джошуа в бою с Фьюри
"Совсем не простой соперник": Директор команды Усика оценил Верховена "Совсем не простой соперник": Директор команды Усика оценил Верховена

Видео

"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном
"Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Кубка Украины и Лиги Европы
просмотров
Свитолина стала трехкратной чемпионкой турнира WTA 1000 в Риме
просмотров
Лучшие бомбардиры за всю историю чемпионата Украины по футболу: Ярмоленко догнал Реброва и вплотную приблизился к лидеру
просмотров
УПЛ: Заря поделила очки с Полесьем, Кудривка обыграла ЛНЗ
просмотров

Последние новости

Украина20:55
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу в финале Кубка Украины
Украина20:40
Кубок Украины: Динамо обыграло Чернигов в финале турнира
Украина20:08
Динамо стало обладателем Кубка Украины, одолев Чернигов
Европа и мир19:55
Чемпионат мира по хоккею-2026: Швейцария сокрушила Австрию, Чехия обыграла Италию
Бокс19:40
Победитель боя Усик - Верховен получит ценную награду от WBC
Украина18:58
Претендент на выход в УПЛ получил трансферный бан от ФИФА
Европа18:29
Реал выплатил Бенфике компенсацию за Моуринью
Бокс17:55
Усик озвучил свое главное задание на этот год
НБА14:57
Лидер Сан-Антонио снижает точность бросков соперников
Европа14:32
Бавария может остаться без ключевого игрока перед финалом Кубка Германии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK