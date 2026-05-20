Усик озвучил свое главное задание на этот год

Украинский боксер снова нацелился на наивысшее достижение.

Обладатель титулов WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александр Усик высказался о своих планах на этот год.

Украинский боксер заявил, что хотел бы в четвертый раз стать абсолютным чемпионом.

Читай также: "Не пропустите": Усик показал яркий проморолик боя с Верховеном

"Мой первый титул абсолютного чемпиона в тяжелом весе. 2024 год, Саудовская Аравия - это мой второй титул абсолютного чемпиона. Лондон, 2025-й - это мой третий титул абсолютного чемпиона.

А в 2026 году - четвертый титул абсолютного чемпиона", - приводит слова Усика The Ring.

Отметим, что на данный момент титулом WBO владеет Даниэль Дюбуа.

Свой ближайший бой Усик проведет 23 мая в египетской Гизе против кикбоксера Рико Верховена.

Ранее сообщалось, что Усик может пересмотреть планы по поводу завершения карьеры.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!