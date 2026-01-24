Димарко установил рекорд для защитников Интера

Защитник Интера Федерико Димарко установил клубный рекорд.

Напомним, накануне "нерадзурри" оформили крутейший камбек в матче против Пизы.

Одним из главных героев в составе Интера стал Федерико Димарко, записавший на свой счёт гол и два ассиста.

Это первый случай с сезона-2004/2005 (начало сбора статистики), когда защитник клуба отличался тремя результативными действиями в одном матче.

В текущем сезоне 28-летний итальянец провел 28 матчей, отличившись пятью голами и девятью ассистами.

Ранее также сообщалось, что Ювентус в шаге от покупки форварда сборной Марокко.

