Интер одержал волевую победу над Пизой

"Башни" ошеломили лидера Серии A двумя голами к середине первой половины. Дубль оформил Морео. Сначала он воспользовался ошибкой Зоммера, а затем головой замкнул навес Трамони.

"Нерадзурри" устроили камбэк еще до перерыва. Размочил счет Зелински, реализовав одиннадцатиметровый за игру рукой. Затем Мартинес удачно сыграл на опережение. А в добавленное время Эспозито воспользовался пасом Бастони.

Новая вспышка активности пришлась на концовку поединка. Димарко в контратаке вколотил мяч в сетку от каркаса ворот. Впоследствии он ассистировал Бонни. А на третьей добавленной Мхитарян забил с нескольких метров после углового – 6:2 в итоге.

С разгромной победой в активе Интер закрепился в лидерах первенства. "Нерадзурри" набрали 52 очка. В свою очередь Пиза осталась на дне турнирной таблицы (14 пунктов).

Статистика матча Интер – Пиза 22-го тура чемпионата Италии

Интер – Пиза – 6:2

Голы: Зелински, 39 (пенальти), Мартинес, 41, Эспозито, 45+2, Димарко, 82, Бонни, 86, Мхитарян, 90+3 – Морео, 11, 23

Ожидаемые голы (xG): 4.92 - 0.35

Владение мячом: 66 % - 34 %

Удары: 34 - 8

Удары в створ: 13 - 3

Угловые: 7 - 5

Фолы: 8 - 11

