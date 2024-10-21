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Лидер Интера признался, что задумывался о завершении карьеры

Федерико Димарко рассказал о самом сложно периоде в своей жизни.
Сегодня, 16:28
Федерико Димарко / Getty Images
Федерико Димарко / Getty Images

Сейчас Федерико Димарко считается одним из ключевых игроков Интера Симоне Индзаги.

Но, как признался сам 26-летний защитник, однажды был момент, который едва не поставил крест на его карьере.

"Когда я был в Сьоне (2017 год), я хотел все бросить. У первой игре я сразу же сломал плюсневую кость, к тому же в том году я потерял сына. Эти 5 месяцев были катастрофой".

"Меня никто не хотел даже из Серии Б. Но я не сдался, я хотел заставить задуматься тех, кто не верил в меня", - приводит слова футболиста итальянский журналист Николо Скира.

Уже через год после перехода в Сьон Димарко вернулся в Интер. Спустя две аренды в Парму и Верону он стал неотъемлемой частью "нерадзурри" и помог им выиграть чемпионат Италии сезона-2023/24.

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В нынешнем сезоне Федерико Димарко сыграл в восьми матчах Интера, в которых записал на свой счет один гол и один ассист.

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