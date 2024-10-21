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"Дело не доходило до удара": в Италии оценили игру Довбика против Интера

Украинец не помог команде добыть положительный результат.
Сегодня, 08:55
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В рамках восьмого тура чемпионата Италии Рома минимально проиграла Интеру (0:1).

Украинский форвард римской команды Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.

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Столичное итальянское издание Sololaroma оценило выступление Артема:

"Против Интера у Довбика было много черновой работы, но дело так и не доходило до удара, провел средний матч".

В текущем сезоне украинец провел восемь матчей в итальянском чемпионате и забил три гола.

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