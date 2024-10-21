"Дело не доходило до удара": в Италии оценили игру Довбика против Интера
Украинец не помог команде добыть положительный результат.
В рамках восьмого тура чемпионата Италии Рома минимально проиграла Интеру (0:1).
Украинский форвард римской команды Артем Довбик вышел на поле в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
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Столичное итальянское издание Sololaroma оценило выступление Артема:
"Против Интера у Довбика было много черновой работы, но дело так и не доходило до удара, провел средний матч".
В текущем сезоне украинец провел восемь матчей в итальянском чемпионате и забил три гола.
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