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Тренер Ромы - о поражении против Интера: Обидно, потому что команда провела отличный матч

Иван Юрич остался доволен действиями команды, несмотря на потерю очков.
Сегодня, 08:35
Иван Юрич / Getty Images
Иван Юрич / Getty Images

Наставник итальянской Ромы Иван Юрич поделился мыслями о поражении от Интера в рамках Серии А.

По словам хорватского специалиста, его команда действовала великолепно, но пропустила "позорный гол".

"Мы начали немного робко, мне не понравились первые 15 минут. Потом все было хорошо, пока мы не пропустили. Гол был фактически случайным, в таких матчах за это дорого платят. Иногда мы играли очень хорошо, создавали моменты, но не использовали их. Мы допустили слишком много технических ошибок. Пропускать такой гол - позор.

Это обидно, потому что команда сыграла отличный матч. Нам нужно поднять уровень качества в последней трети поля и быть еще более опасными. Против «Интера» это нелегко, но мы действительно ограничили их почти во всем и провели очень серьезный матч.

Очень сожалею о сегодняшнем вечере, потому что публика была довольна многими вещами. Мы должны получить результат, чтобы восстановить атмосферу. Все остальное - болтовня", - сказал Юрич в комментарии DAZN.

Отметим, что «волки» идут на десятой строчке турнирной таблицы, имея лишь десять очков в восьми матчах

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома интер

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