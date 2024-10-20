Рома - Интер: Обзор и результат матча Серии А 20.10.2024
В рамках восьмого тура Серии А Рома встретилась с Интером.
В первом тайме зрители увидели много борьбы и мало моментов, а также две вынужденные замены со стороны гостей.
На 12-ой минуте поле покинул Хакан Чалханоглу, вместо которого вышел Давиде Фраттези, а на 27-ой та же участь, что и Чалханоглу постигла Франческо Ачерби, которого заменил Стефан де Врей.
Во втором команды все же играли несколько раскованнее, ведь победить хотелось обоим, однако, единственный гол в матче на свой счет записали «нерадзурри». Его автором стал Лаутаро Мартинес.
Позже очень хорошие возможности были у Маркуса Тюрама и Дензела Дюмфриса, но француз «заигрался» с мячом и так и не нанес удар по воротам, а попытку сделать от нидерландца сумел отбить Миле Свилар
Статистика матча Серии А Рома - Интер - Рома - Интер
Рома - Интер 0:1
Гол Мартинез, 60
xG: 1.07 - 0.91
Удары:12 - 10
Удары в створ: 2 - 6
Владение мячом: 54% - 46%
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