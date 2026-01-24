iSport.ua
Ювентус подпишет форварда, сыгравшего в финале КАН-2026

Юсеф Эн-Несири вскоре прибудет в Турин.
Сегодня, 08:45       Автор: Андрей Безуглый
Юсеф Эн-Несири / Getty Images
Юсеф Эн-Несири / Getty Images

Ювентус намерен подписать 28-летнего Юсефа Эн-Несири, пишет Фабрицио Романо.

Форвард Фенербахче и сборной Марокко может перебраться в Турин уже до конца уик-энда.

Ювентус согласовал с турецким клубом аренду футболиста, и сейчас только осталось согласовать все детали с игроком.

В текущем сезоне Юсеф Эн-Несири провел 25 матчей во всех турнирах, отметившись восемью голами.

Ранее также Наполи отправил в Турцию своего игрока.

