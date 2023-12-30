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Интер продлил контракт с лидером клуба

Федерико Димарко связал свое будущее с клубом.
Сегодня, 12:29
Федерико Димарко / Getty Images
Федерико Димарко / Getty Images

Миланский Интер позаботился о будущем клуба.

Как сообщает пресс-служба "нерадзурри", один из лидеров итальянского гранда Федерико Димарко продлил контракт. Новое соглашение действительно до лета 2027 года.

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По неофициальным данным защитник получил увеличение зарплаты, однако, цифры не уточняются.

В текущем сезоне Федерико провел 21 матч во всех турнирах, забив три гола и отдав четыре результативные передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер Федерико Димарко

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