Интер может усилиться форвардом Манчестер Юнайтед

По сведениям La Gazzetta dello Sport, Интер рассматривает возможность приобретения Антони Марсьяля из Манчестер Юнайтед.

Речь идет о возможной продаже форварда в январе, чтобы избежать его ухода в качестве свободного агента летом 2024 года.

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Кроме того, Интер проявляет интерес к Мехди Тареми из Порту и Луису Муриэлю из Аталанты, у которых также завершаются контракты в конце сезона.

В текущем сезоне на счету Марсьяля один гол в 13-ти матчах АПЛ.

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