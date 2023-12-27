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Интер может усилиться форвардом Манчестер Юнайтед

Марсьяль уже зимой пополнит ряды "нерадзурри".
Сегодня, 15:51
Антони Марсьяль / Getty Images
Антони Марсьяль / Getty Images

По сведениям La Gazzetta dello Sport, Интер рассматривает возможность приобретения Антони Марсьяля из Манчестер Юнайтед.

Речь идет о возможной продаже форварда в январе, чтобы избежать его ухода в качестве свободного агента летом 2024 года.

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Кроме того, Интер проявляет интерес к Мехди Тареми из Порту и Луису Муриэлю из Аталанты, у которых также завершаются контракты в конце сезона.

В текущем сезоне на счету Марсьяля один гол в 13-ти матчах АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер манчестер юнайтед Антони Марсьяль

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