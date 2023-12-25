Интер близок к продлению контракта с Мхитаряном
Полузащитник Генрих Мхитарян и миланский Интер в ближайшее время продлят сотрудничество.
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны достигли устной договоренности о новом контракте еще несколько недель назад и сейчас все готово для заключения сделки.
Обновленный трудовой договор 34-летнего футболиста с "нерадзурри" будет рассчитан до июня 2025 года.
Читай также: Хавбек Наполи может перейти в стан прямого конкурента по Серии А
Действующий контракт армянского хавбека истекает по окончании нынешнего сезона.
Отметим, что в текущей кампании Мхитарян провел в составе миланской команды во всех турнирах 23 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!