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Интер близок к продлению контракта с Мхитаряном

Стороны уже согласовали условия новой сделки.
Сегодня, 17:28
Генрих Мхитарян / Getty Images
Генрих Мхитарян / Getty Images

Полузащитник Генрих Мхитарян и миланский Интер в ближайшее время продлят сотрудничество.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны достигли устной договоренности о новом контракте еще несколько недель назад и сейчас все готово для заключения сделки.

Обновленный трудовой договор 34-летнего футболиста с "нерадзурри" будет рассчитан до июня 2025 года.

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Действующий контракт армянского хавбека истекает по окончании нынешнего сезона.

Отметим, что в текущей кампании Мхитарян провел в составе миланской команды во всех турнирах 23 матча, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Генрих Мхитарян Интер Милан

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