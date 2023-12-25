Хавбек Наполи может перейти в стан прямого конкурента по Серии А

Петр Зелински договорился о переходе на правах свободного агента с Интером.

Полузащитник итальянского Наполи Петр Зелински летом может бесплатно уйти в стан Интера.

Как сообщает журналист Паскуале Гуарро, у поляка есть принципиальная договоренность с "нерадзурри" о переходе на правах свободного агента.

Стороны достигли соглашения о контракте по схеме 3+1 с зарплатой в размере 4,5 млн евро за сезон.

Отметим, что контракт Зелински с Наполи истекает летом 2024 года и пока клуб не решил проблему возможного ухода одного из своих лидеров бесплатно.

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