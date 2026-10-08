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Футбол

Ключевой игрок Наполи возобновил тренировки в общей группе после операции на сердце

Скотт Мактоминей вскоре будет готов вернуться на поле.
Сегодня, 13:48       Автор: Игорь Мищук
Скотт Мактоминей / Getty Images
Скотт Мактоминей / Getty Images

Тренерский штаб Наполи в ближайшее время сможет полноценно рассчитывать на полузащитника Скотта Мактоминея, у которого ранее возникли проблемы с сердцем.

Как информирует официальный сайт неаполитанского клуба, 29-летний футболист прошел очередные диагностические обследования, которые подтвердили его готовность вернуться на поле.

Сообщается, что шотландский хавбек уже возобновил тренировки в общей группе.

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Напомним, что в начале сентября игрок успешно перенес операцию на сердце после того, как у него была выявлена легкая доброкачественная аритмия.

В нынешнем сезоне Мактоминей успел провести за Наполи два матча. В прошлой кампании шотландец сыграл 44 поединка во всех турнирах, отличившись 14 голами и четырьмя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Наполи продлил контракт со своим капитаном.

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