Ключевой игрок Наполи возобновил тренировки в общей группе после операции на сердце
Тренерский штаб Наполи в ближайшее время сможет полноценно рассчитывать на полузащитника Скотта Мактоминея, у которого ранее возникли проблемы с сердцем.
Как информирует официальный сайт неаполитанского клуба, 29-летний футболист прошел очередные диагностические обследования, которые подтвердили его готовность вернуться на поле.
Сообщается, что шотландский хавбек уже возобновил тренировки в общей группе.
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Напомним, что в начале сентября игрок успешно перенес операцию на сердце после того, как у него была выявлена легкая доброкачественная аритмия.
В нынешнем сезоне Мактоминей успел провести за Наполи два матча. В прошлой кампании шотландец сыграл 44 поединка во всех турнирах, отличившись 14 голами и четырьмя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Наполи продлил контракт со своим капитаном.
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