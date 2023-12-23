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Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений

Мартинес и Димарко угодили в лазарет миланского клуба.
Сегодня, 14:18
Федерико Димарко и Лаутаро Мартинес / Getty Images
Федерико Димарко и Лаутаро Мартинес / Getty Images

Тренерский штаб миланского Интера в ближайшее время не сможет рассчитывать на двух основных игроков - нападающего Лаутаро Мартинеса и латераля Федерико Димарко.

Аргентинец и итальянец выбыли из строя из-за травм. Оба игрока прошли медицинское обследование, по итогам которого им диагностировали аналогичные повреждения - растяжение приводящей мышцы левого бедра, сообщает официальный сайт "нерадзурри".

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Точные сроки восстановления игроков пока не называются.

Отметим, что в нынешнем сезоне Мартинес провел за Интер во всех турнирах 23 матча, в которых отличился 17 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. На счету Димарко три гола и пять ассистов в 21 поединке.

Ранее сообщалось, что Интер близок к продлению контракта с Лаутаро Мартинесом.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан Лаутаро Мартинес Федерико Димарко

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