Интер потерял двух ключевых игроков из-за повреждений
Тренерский штаб миланского Интера в ближайшее время не сможет рассчитывать на двух основных игроков - нападающего Лаутаро Мартинеса и латераля Федерико Димарко.
Аргентинец и итальянец выбыли из строя из-за травм. Оба игрока прошли медицинское обследование, по итогам которого им диагностировали аналогичные повреждения - растяжение приводящей мышцы левого бедра, сообщает официальный сайт "нерадзурри".
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Точные сроки восстановления игроков пока не называются.
Отметим, что в нынешнем сезоне Мартинес провел за Интер во всех турнирах 23 матча, в которых отличился 17 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. На счету Димарко три гола и пять ассистов в 21 поединке.
Ранее сообщалось, что Интер близок к продлению контракта с Лаутаро Мартинесом.
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