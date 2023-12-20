Индзаги подтвердил ключевую трансферную цель Интера

Симоне Индзаги подтвердил, что Интер уже определился с ключевой целью на январь, пишет Фабрицио Романо.

По словам итальянского специалиста, "нерадзурри" работают над потенциальной заменой Хуана Куадрадо.

Очеивдно, речь идет об игрока Брюгге Тейджоне Бьюкенене, за котором клуб следит уже некоторое время. В ближайшее время Интер свяжется с бельгийцами относительно трансфера.

Отметим, что канадский игрок оценивается Трансфермаркетом в 8 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси близок к подписанию вундеркинда.

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