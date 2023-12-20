iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Индзаги подтвердил ключевую трансферную цель Интера

"Нерадзурри" готовят трансфер из Брюгге.
Сегодня, 22:39
Тейджон Бьюкенен / Getty Images
Тейджон Бьюкенен / Getty Images

Симоне Индзаги подтвердил, что Интер уже определился с ключевой целью на январь, пишет Фабрицио Романо.

По словам итальянского специалиста, "нерадзурри" работают над потенциальной заменой Хуана Куадрадо.

Очеивдно, речь идет об игрока Брюгге Тейджоне Бьюкенене, за котором клуб следит уже некоторое время. В ближайшее время Интер свяжется с бельгийцами относительно трансфера.

Отметим, что канадский игрок оценивается Трансфермаркетом в 8 млн евро.

Ранее также сообщалось, что Челси близок к подписанию вундеркинда.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Интер Милан

Статьи по теме

Интер на своем поле разгромил Удинезе Интер на своем поле разгромил Удинезе
Интер близок к продлению контракта со своим главным бомбардиром Интер близок к продлению контракта со своим главным бомбардиром
Битва лидеров и ничья в Дерби Италии в обзоре матча Ювентус - Интер Битва лидеров и ничья в Дерби Италии в обзоре матча Ювентус - Интер
Агент объяснил, почему Трубин перешел в Бенфику, а не в Интер Агент объяснил, почему Трубин перешел в Бенфику, а не в Интер
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Баскетбол23:37
Прометей в драматичной концовке упустил победу над Лондон Лайонс
Европа23:26
Гол Кейна позволил Баварии продолжить чемпионскую гонку
Европа22:59
Мудрик посетил матч Еврокубка с участием Прометея
Европа22:39
Индзаги подтвердил ключевую трансферную цель Интера
Европа22:24
Реал заинтересован в возвращении своего экс-игрока
Европа21:59
30 ударов и дубль Роберто помогли Барселоне одолеть Альмерию
Европа21:56
Челси близок к подписанию африканского вундеркинда
Европа21:32
Румменигге жестко раскритиковал Суперлигу, обвинив в ее идее испанские клубы
21:27
Украина уверенно победила Польшу и пробилась на Чемпионат мира 2024
Европа20:54
Европейская сборная подтвердила товарищеский матч против росии
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK