Челси близок к подписанию африканского вундеркинда

Лондонский Челси продолжает усиляться молодыми талантами.

Как сообщает издание The Athletic, "синие" максимально близки к подписанию сенегальца Папе Дауда Дионга. Игрок присутствовал на Стэмфорд Бридж во время поединка Кубка Лиги против Ньюкасла.

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Дауда Дионг был ключевой частью сборной Сенегала до 17 лет на прошедшем Чемпионате мира, где его команда прошла в 1/8 финала. Футболист выступает на позиции опорника.

Хавбек сможет официально перебраться в столичный клуб лишь в июне 2024, когда ему официально исполниться 18 лет.

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