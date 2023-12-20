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Челси близок к подписанию африканского вундеркинда

Папе Дауда Дионг вскоре вероятно станет игроком "синих".
Сегодня, 21:56
Папе Дауда Дионг / Getty Images
Папе Дауда Дионг / Getty Images

Лондонский Челси продолжает усиляться молодыми талантами.

Как сообщает издание The Athletic, "синие" максимально близки к подписанию сенегальца Папе Дауда Дионга. Игрок присутствовал на Стэмфорд Бридж во время поединка Кубка Лиги против Ньюкасла.

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Дауда Дионг был ключевой частью сборной Сенегала до 17 лет на прошедшем Чемпионате мира, где его команда прошла в 1/8 финала. Футболист выступает на позиции опорника.

Хавбек сможет официально перебраться в столичный клуб лишь в июне 2024, когда ему официально исполниться 18 лет.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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