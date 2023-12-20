Суд Европейского союза отклонил апелляцию бывшего владельца Челси
Бывший владелец Челси Роман Абрамович проиграл дело об отмене санкций, которые были наложены на него после полномасштабного вторжения россии в Украину, сообщает Reuters.
В июле этого года российский олигарх подал иск в Суд Европейского союза. Он требовал отменить санкции и выплатить ему компенсацию в размере одного миллиона евро.
Суд отметил роль Абрамовича в российской сталелитейной компании Evraz (EVRE.L) и тот факт, что сталь является основным источником доходов российского правительства.
"Генеральный суд отклоняет иск, поданный г-ном Абрамовичем, тем самым подтверждая принятые против него ограничительные меры", — говорится в постановлении суда ЕС.
"На самом деле Совет не ошибся в своей оценке, решив включить, а затем сохранить имя г-на Абрамовича в спорных списках, с учетом его роли в группе Evraz и, в частности, в ее материнской компании", - добавили в ведомстве, имея в виду санкционные списки.
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Недавно стало известно о попытке передать Израилю деньги с продажи Челси, предназначенные Украине. Напомним, что у Романа Абрамовича есть израильское гражданство.
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