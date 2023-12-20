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Футбол

Коктейль и кот: Мудрик показал, как отпраздновал выход Челси в полуфинал Кубка лиги

Украинец стал главным героем встречи в национальном турнире.
Сегодня, 11:27
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В рамках четвертьфинала Кубка английской лиги Челси переиграл Ньюкасл (1:1, 4:2 в серии пенальти).

Украинский футболист "синих" Михаил Мудрик появился на поле в концовке второго тайма и сумел стать героем. Вингер забил в компенсированное время и затем реализовал пенальти.

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После поединка украинец опубликовал пост в Instagram-stories, показав, что отдыхает в компении кота и пьет напиток.

В текущем сезоне Мудрик провел 17 матчей за Челси, в которых забил три гола и сдела две голевые передачи.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Челси - Ньюкасл.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

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