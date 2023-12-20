iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Челси - Ньюкасл 1:1 (4:2 по пенальти) видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги 19.12.2023

Украиснкий вингер стал главным героем встречи.
Сегодня, 07:22
Челси - Ньюкасл / Getty Images
Челси - Ньюкасл / Getty Images

В рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Чели на своем поле принимал Ньюкасл.

Гости первыми открыли счет благодаря голу Уилсона, который подловил игроков Челси на ошибках.

Лондонцы долго не могли отыграться пока на поле не появился украинец Михаил Мудрик. Вингер отправил мяч в сетку ворот Ньюкасла в компенсированное время, переведя игру в серию пенальти.

В послематчевой серии пенальти выиграл Челси, в составе которого забил Мудрик и сделал сейв Петрович. Главным неудачником стал Триппеьр, который привез гол в игре и промахнулся с пенальти. Также свой пенальти не реализовал Ритчи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Челси - Ньюкасл в Кубке английской лиги:

Челси - Ньюкасл 1:1 (4:2 пенальти)
Голы: Мудрик, 90+2 - Уилсон, 16

Челси: Петрович, Дисаси (Матсен, 78), Тиаго Силва, Бадьяшиль, Колуилл (Гюсто, 46), Галлахер, Фернандес (Броя, 32), Палмер, Кайседо, Стерлинг (Мудрик, 78), Джексон (Нкунку, 69).

Ньюкасл: Дубравка, Крафт (Триппьер, 46), Ласселс, Ботман (Берн, 46), Ливраменто, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон (Ритчи, 52), Уилсон.

Предупреждения: Кайседо (2), Стерлинг (71), Уилсон (87), Галлахер (90), Бруно Гимарайнш (90), Мудрик (90).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси ньюкасл видео голов

Статьи по теме

Схватил за горло: Мудрик спровоцировал потасовку, заступившись за партнера Схватил за горло: Мудрик спровоцировал потасовку, заступившись за партнера
"Удача улыбнулась нам": Почеттино оценил выход Челси в полуфинал Кубка лиги "Удача улыбнулась нам": Почеттино оценил выход Челси в полуфинал Кубка лиги
Мудрик: Нужно давить и верить до последней секунды Мудрик: Нужно давить и верить до последней секунды
Гол и реализованный пенальти Мудрика помогли Челси обыграть Ньюкалс Гол и реализованный пенальти Мудрика помогли Челси обыграть Ньюкалс
Помочь журналистам

Видео

Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги
Спасительный гол Мудрика и серия пенальти в обзоре матча Челси - Ньюкасл в Кубке лиги

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Калинина и Стародубцева потеряли по одной позиции
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты третьего этапа Кубка мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Заря принесла свои последние в сезоне баллы, а Украина осталась на своем месте
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

НБА10:11
Морант помог Мемфису одолеть Новый Орлеан в своем первом матче после отстранения
09:55
Польша - Украина: онлайн-трансляция рещающего матча отбора на ЧМ-2024 по футзалу
Формула 109:41
Феррари заменит 95% элементов в болиде для сезона-2024
09:35
ЧМ-2024 по футзалу: Украина сыграет решающий матч с Польшей
Европа09:25
Схватил за горло: Мудрик спровоцировал потасовку, заступившись за партнера
Европа09:02
Футбол сегодня: матчи Барселоны, Баварии, ПСЖ, Байера, кубковые встречи Ливерпуля и Интера
Европа08:42
"Удача улыбнулась нам": Почеттино оценил выход Челси в полуфинал Кубка лиги
НХЛ08:24
НХЛ: Коламбус и Баффало забросили 13 шайб, Аризона сделала невероятный камбэк, Тампа-Бэй разгромила Сент-Луис
Европа08:00
Мудрик: Нужно давить и верить до последней секунды
НБА07:44
НБА: Голден Стэйт обыграл Бостон в овертайме, Портленд сенсационно победил Финикс
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK