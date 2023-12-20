Челси - Ньюкасл 1:1 (4:2 по пенальти) видео голов и лучших моментов матча Кубка лиги 19.12.2023

В рамках 1/4 финала Кубка английской лиги Чели на своем поле принимал Ньюкасл.

Гости первыми открыли счет благодаря голу Уилсона, который подловил игроков Челси на ошибках.

Лондонцы долго не могли отыграться пока на поле не появился украинец Михаил Мудрик. Вингер отправил мяч в сетку ворот Ньюкасла в компенсированное время, переведя игру в серию пенальти.

В послематчевой серии пенальти выиграл Челси, в составе которого забил Мудрик и сделал сейв Петрович. Главным неудачником стал Триппеьр, который привез гол в игре и промахнулся с пенальти. Также свой пенальти не реализовал Ритчи.

Вашему вниманию видео всех голов матча Челси - Ньюкасл в Кубке английской лиги:

Челси - Ньюкасл 1:1 (4:2 пенальти)

Голы: Мудрик, 90+2 - Уилсон, 16

Челси: Петрович, Дисаси (Матсен, 78), Тиаго Силва, Бадьяшиль, Колуилл (Гюсто, 46), Галлахер, Фернандес (Броя, 32), Палмер, Кайседо, Стерлинг (Мудрик, 78), Джексон (Нкунку, 69).

Ньюкасл: Дубравка, Крафт (Триппьер, 46), Ласселс, Ботман (Берн, 46), Ливраменто, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Майли, Альмирон, Гордон (Ритчи, 52), Уилсон.

Предупреждения: Кайседо (2), Стерлинг (71), Уилсон (87), Галлахер (90), Бруно Гимарайнш (90), Мудрик (90).

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