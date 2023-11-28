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Деньги Абрамовича с продажи Челси, предназначенные Украине, предлагали отдать Израилю

Правительство Великобритании отвергло данное предложение, однако и Украина до сих пор не получила эти деньги.
Сегодня, 19:54
Роман Абрамович / Getty Images
Роман Абрамович / Getty Images

После полномасштабного вторжения российских оккупантов на территорию Украины Роман Абрамович был вынужден продать Челси из-за связей с президентом рф.

Затем было объявлено, что 2,34 миллиарда фунтов из фонда продажи будут переданы на нужды Украины. Однако на эти деньги нашелся другой претендент.

Как сообщает The Telegraph после вторжения ХАМАС к Великобритании обратились израильские чиновники с просьбой дать им доступ к заблокированным активам Абрамовича, в том числе к деньгам с продажи Челси.

Предполагается, что Великобритания ответила твердым "нет". К тому же, министры полагали, что это был шаг попавшего под санкции олигарха, чтобы избежать осуждения в россии.

Источник: Getty Images

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Прошло уже 18 месяцев, но Украина до сих пор не получила эти деньги и, как сообщается, это может быть связано с тем, что это вызовет недовольство у рф.

"Абрамович не хочет, чтобы россия считала его предателем за то, что он передал деньги Украине", — сказал инсайдер о нынешней тупиковой ситуации.

Утверждалось, что Абрамович не только поднял вопрос о перспективе использования денег на гуманитарные нужды в Израиле после 7 октября, но и предложил вариант помощи жертвам февральского землетрясения в Турции, с которой у Абрамовича также были недавние связи.

Другие источники сообщают, что дискуссии проходили под руководством Израиля, но утверждают, что Абрамович ничего не знал.

"Я знаю, что во время государственных визитов израильтяне спрашивали Великобританию, (поскольку Роман является таким крупным "донором" в Израиле) рассмотрят ли они возможность предоставления лицензии на любые его активы, а не только на Челси, для пожертвования на восстановление Израиля", - заявил другой источник на условиях анонимности.

До введения санкций в прошлом году связи Абрамовича с Израилем становились все более тесными. В 2018 году он получил там гражданство.

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