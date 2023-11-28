Челси собирается ввести новую трансферную политику

Лондонский клуб хочет контролировать численность состава, не перегружая его новыми игроками.

Челси планирует значительно оптимизировать свой январский трансферный бизнес, чтобы избежать проблемы, с которой в прошлом сезоне столкнулся бывший главный тренер Грэм Поттер.

Как сообщает The Telegraph, "синие" рассматривают возможность приобретения двух или трех игроков.

Но при этом клуб хочет компенсировать любые приобретения хотя бы таким же количеством продаж, чтобы состав команды Маурисио Почеттино не разрастался. Таким образом Челси хочет ввести политику "одно приобретение - одна продажа".

Ожидается, что в январе будет продан Трево Чалоба, который летом был трансферной целью мюнхенской Баварии.

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Также "пенсионеры" готовы выслушать предложения по левому защитнику Иану Матсену, который летом отказался от возвращаться в Бернли на правах аренды. К тому же, Челси может продать Маланга Сарра, Армандо Брою и Нони Мадуеке.

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