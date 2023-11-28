ПСЖ и Челси поборются за бразильского таланта

Габриэль Москардо может перебраться в Европу.

Футболист Коринтианса Габриэль Москардо может перебраться в один из европейских чемпионатов.

Как сообщает Фабрицио Романо, ПСЖ, Челси и неназванные клубы АПЛ поборятся за 18-летнего опорного полузащитника.

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В начале данного месяца появилась информация, что "синие" близки к подписанию Москардо, а сам Габриэль подтвердил интерес лондонцев к нему, но в действительности коллективу Маурисио Почеттино предстоит проделать еще много работы, чтобы обеспечить подписание нового таланта.

На данный момент неизвестно, покинет ли бразилец свой клуб зимой, или уже по завершению сезона-2023/24. Transfermarkt оценивает Москардо в 1.5 млн евро.

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