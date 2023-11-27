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Челси планирует в январе оформить переход бомбардира Наполи

Осимхен станет приоритетной целью "синих" на зимнее трансферное окно.
Сегодня, 13:28
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Челси во время зимнего трансферного окна планирует осуществить переход нападающего Наполи Виктора Осимхена.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино хотел бы усилить свой состав центрфорвардом, и нигерийский бомбардир возглавляет список приоритетных вариантов, сообщает The Telegraph.

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Ожидается, что Челси придется заплатить за 24-летнего футболиста более 100 миллионов фунтов (более 115 миллионов евро), но наставник лондонцев уверен, что он способен на длительный срок закрыть позицию нападающего.

При этом сообщается, что сам нигериец открыт к переходу в лондонскую команду.

Отметим, что действующий контракт Осимхена с Наполи рассчитан до лета 2025 года. В текущем сезоне форвард провел за неаполитанцев во всех турнирах 11 матчей, в которых записал на свой счет шесть голов и две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что защитник Челси заинтересован в переходе в Манчестер Сити.

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