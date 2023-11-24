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Защитник Челси "очень заинтересован" в переходе в Манчестер Сити

Футболист хочет получать больше игрового времени, но получит ли он желаемое на Этихаде?
Сегодня, 11:33
Иан Матсен / Getty Images
Иан Матсен / Getty Images

Левый защитник Челси и молодежной сборной Нидерландов Иан Матсен недоволен своим положением в команде Маурисио Почеттино.

Как сообщает Manchester Evening News со ссылкой на Football Insider, 21-летний защитник хочет получать больше игрового времени на поле.

По информации источника, Матсен очень заинтересован в переходе в Манчестер Сити, с которым его связывают, так как Пеп Гвардиола ищет варианты на левый фланг обороны, куда он часто отправляет играть центрбеков Натана Аке и Йошко Гвардиола.

Матсен провел сезон-2022/23 на правах аренды в Бернли: сыграв 42 матча (4 гола, 6 ассистов), он помог "кларетовым" вернуться в высший дивизион Англии.

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В нынешнем сезоне Иан Матсен принял участие в девяти матчах Челси во всех турнирах, ни разу не появившись в стартовом составе на игру АПЛ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Манчестер Сити Иан Маатсен

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