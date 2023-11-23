Защитник Челси вернулся после тяжелой травмы

Футболист лондонского Челси Уэсли Фофана приступил к занятим в общей группе.

Как сообщает пресс-служба клуба, Фофана восстановился от разрыва крестообразных связок, который он получил в июле этого года. Вскоре Уэсли сможет выйти на поле.

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Фабрицио Романо в свою очередь отмечает, что наставник "синих" Маурисио Почеттино высоко ценит центрбэка и считает его важной деталью своих планов на будущее.

Transfermarkt оценивает футболиста в 40 млн евро. В текущем сезоне из-за травмы он пока не выходил на поле.

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