Конкурент для Мудрика: Челси может подписать лидера сборной Грузии

Челси заинтересован в подписании вингера Наполи и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает ESPN, лондонский клуб готов купить грузина, который подходит стратегии развития команды - привлечение молодых игроков с большим потенциалом.

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По информации источника, лондонцы должны будут заплатить за 22-летнего футболиста более 100 миллионов евро.

На Кварацхелию претендуют Бавария, Реал, Манчестер Сити, Барселона и Ньюкасл.

В текущем сезоне Хвича провел за Наполи 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Челси и Тоттенхэм интересуются норвежским вундеркиндом.

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