iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Конкурент для Мудрика: Челси может подписать лидера сборной Грузии

Лондонцы готовы усилить линию атаки.
Сегодня, 09:15
Хвича Кварацхелия / Getty Images
Хвича Кварацхелия / Getty Images

Челси заинтересован в подписании вингера Наполи и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.

Как сообщает ESPN, лондонский клуб готов купить грузина, который подходит стратегии развития команды - привлечение молодых игроков с большим потенциалом.

Читай также: Многомиллионное приобретение Челси скоро сможет дебютировать за клуб

По информации источника, лондонцы должны будут заплатить за 22-летнего футболиста более 100 миллионов евро.

На Кварацхелию претендуют Бавария, Реал, Манчестер Сити, Барселона и Ньюкасл. 

В текущем сезоне Хвича провел за Наполи 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал пять голевых передач.

Ранее сообщалось, что Челси и Тоттенхэм интересуются норвежским вундеркиндом.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Хвича Кварацхелия

Статьи по теме

Многомиллионное приобретение Челси скоро сможет дебютировать за клуб Многомиллионное приобретение Челси скоро сможет дебютировать за клуб
Скауты английских грандов вновь начали изучать звезду Наполи Скауты английских грандов вновь начали изучать звезду Наполи
Наполи продлит контракт с ключевым игроком Наполи продлит контракт с ключевым игроком
Челси и Тоттенхэм интересуются норвежским вундеркиндом Челси и Тоттенхэм интересуются норвежским вундеркиндом
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Бокс10:46
"Нужно разогнать этих паразитов": Фьюри дали совет, как одолеть Усика
Европа10:30
Игровая комната и пять спален: особняк Фергюсона выставлен на продажу за солидную сумму
Европа09:55
Валенсия может досрочно вернуть Яремчука в Брюгге, на украинца претендует итальянский клуб
Киберспорт09:54
BLAST Premier Fall Final 2023: онлайн-трансляция матча NaVi - NiP
Бокс09:37
"Лежал и жаловался": Валлин объяснил, почему Усик проиграет Фьюри
Европа09:15
Конкурент для Мудрика: Челси может подписать лидера сборной Грузии
Киберспорт08:52
BLAST Premier Fall Final 2023: NaVi - NiP, FaZe - Cloud9
Бокс08:42
В контракте на бой Джошуа – Валлин прописан реванш
НХЛ08:20
НХЛ: Сиэтл уничтожил Сан-Хосе, Чикаго проиграл Коламбусу, Сент-Луис вырвал победу у Аризоны
Евро-202408:07
Жеребьевка плей-офф отбора к Евро-2024: онлайн-трансляция
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK