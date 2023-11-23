Конкурент для Мудрика: Челси может подписать лидера сборной Грузии
Челси заинтересован в подписании вингера Наполи и сборной Грузии Хвичи Кварацхелии.
Как сообщает ESPN, лондонский клуб готов купить грузина, который подходит стратегии развития команды - привлечение молодых игроков с большим потенциалом.
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По информации источника, лондонцы должны будут заплатить за 22-летнего футболиста более 100 миллионов евро.
На Кварацхелию претендуют Бавария, Реал, Манчестер Сити, Барселона и Ньюкасл.
В текущем сезоне Хвича провел за Наполи 15 матчей во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал пять голевых передач.
Ранее сообщалось, что Челси и Тоттенхэм интересуются норвежским вундеркиндом.
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