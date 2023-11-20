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Челси и Тоттенхэм интересуются норвежским вундеркиндом

Антонио Нуса может оказаться в АПЛ.
Сегодня, 13:56
Антонио Нуса / Getty Images
Антонио Нуса / Getty Images

Вингер Брюгге Антонио Нуса привлек внимание нескольких клубов АПЛ.

Как сообщает издание Football Insider, помимо Фулхэма, который достаточно давно проявляет интерес к игроку, в нем также заинтересованы Челси и Тоттенхэм.

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О сумме возможного трансфера пока ничего неизвестно. Также, как и о личном контракте для футболиста.

18-летний норвежец долгое время является одним из лидеров Брюгге. В текущем сезоне на его счету 2 гола и 3 ассиста в 17 матчах, однако, сейчас он лечится от травмы спины.

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