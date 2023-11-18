Середняки АПЛ поборються за экс-форварда Челси

Тимо Вернер может получить второй шанс в АПЛ, пишет 90Min.

Напомним, форвард стал звездой Лейпцига и был куплен Челси за 90 илн евро, однако за два сезона забил лишь десять голов и был продан обратно "быкам" за символические 20 млн.

В этом сезоне Тимо все еще не вернул былу форму, и проигрываеет игровое время Лоису Опенде и даже молодому Беньямину Шешко.

Источники сообщают, что РБ готов отпустить форварда в другую команду, не затребовав слишком большую компенсацию. Это сразу привлекло к Вернеру внимание клубов.

В списке претендентов на немца находятся Фулхэм и Кристал Пэлас, однако лидирует в гонке Вест Хэм, который может предложить форварду еврокубки.

Ранее также сообщалось, что английские клубы попробуют зимой подписать Жоту.

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