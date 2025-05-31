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Футбол

Тоттенхэм попрощался с четырьмя футболистами

Квартет исполнителей покинул ряды "шпор".
31 мая, 20:29       Автор: Антон Федорцив
Серхио Регилон / Getty Images
Серхио Регилон / Getty Images

Кадровые изменения начал лондонский Тоттенхэм. Триумфатор Лиги Европы отпустил четырех игроков, сообщает официальный сайт клуба.

"Шпоры" завершили сотрудничество с вратарями Фрейзером Форстером и Алфи Уайтмэном, защитником Серхио Регилоном и нападающим Тимо Вернером. Первые трое стали свободными агентами. Немец же вернулся в РБ Лейпциг.

В сезоне 2024/25 самым заметным из квартета был Вернер. Арендованный форвард провел 27 матчей во всех турнирах (1 гол, 3 ассиста). Тем временем Форстер сыграл 13 поединков, Регилон – 6, а Уайтмэн – 0.

Тем временем лондонский Арсенал пополнился 7-летним сыном Рахима Стерлинга.

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