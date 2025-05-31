Сын звездного английского футболиста присоединился к Арсеналу

Тьяго Стерлинг будет заниматься в академии "канониров".

Сын английского вингера Рахима Стерлинга, Тьяго Стерлинг, может пойти по стопам своего отца.

7-летний мальчик присоединился к академии лондонского Арсенала. Об этом сообщила его семья в Instagram.

Тьяго будет выступать за команду «канониров» до 9 лет. Играть он будет под восьмым номером.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал нацелился на подписание супербомбардира.

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