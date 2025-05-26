Арсенал предложил длительный контракт супербомбардиру

Лондонский Арсенал нацелился на форварда лиссабонского Спортинга Виктора Дьекереша. Английский гранд предложил шведу 5-летний контракт, утверждает инсайдер Николо Скира в X.

"Львы" смирились с потерей нападающего летом. Клаусула Дьекереша может составлять 100 млн евро. Тем не менее, Спортинг якобы согласился снизить запрос до 65 млн. Скандинав пользуется особым спросом в Англии.

В нынешнем сезоне Дьекереш провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 54 мяча. Он приложился к чемпионскому дублю Спортинга. Договор со "львами" действует до лета 2028 года.

Кстати, ранее Мбаппе выиграл Золотую бутсу в борьбе с Дьекерешем.

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