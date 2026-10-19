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Судья выбила полотенце из ринга и не остановила бой: боксер оказался в нокдауне

Рефери Эми Пу оказалась в центре скандала после поединка тяжеловесов Адама Оланийяна и Дэна Гарбера, который прошел в андеркарде боя Даниэля Дюбуа — Фабио Уордли.
Сегодня, 09:56       Автор: Сергей Носенко
Бой Адама Оланийяна и Дэна Гарбера / Getty Images
Бой Адама Оланийяна и Дэна Гарбера / Getty Images

В начале второго раунда Оланийян отправил Гарбера в нокдаун точным правым ударом. Британец поднялся после отсчета до восьми, но его угол решил остановить поединок и выбросил полотенце на ринг.

Пу сначала не заметила сигнал, поскольку стояла спиной к углу Гарбера. Когда Оланийян обратил внимание судьи на происходящее, рефери выбила полотенце за пределы ринга и разрешила продолжить бой.

Вскоре Гарбер вновь оказался на настиле после очередного удара. Его команда повторно выбросила полотенце, и на этот раз Пу остановила поединок.

Решение судьи вызвало критику в боксерском сообществе. Журналист Boxing News Дэнни Гилфиллан сообщил, что после боя Гарберу подавали кислород, и призвал изменить правила, чтобы выброшенное полотенце автоматически означало остановку поединка.

Напомним, Уордли подытожил поражение от Дюбуа в реванше.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: рефери нокдаун

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