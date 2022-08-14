Лопес - Кампа: видео нокдауна

На арене Resorts World в Лас-Вегасе, штат Невада (США) завершился вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, в котором главным событием стал бой бывшего абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американца Теофимо Лопеса и мексиканца Педро Кампы.

Победу в поединке одержал Лопес, для которого данный бой был первым в полусреднем весе.

Американский боксер, который действовал большею часть поединка вторым номером, в средине боя переломил ход встречи, отправив Кампу в нокдаун в седьмом раунде.

Именно этот маневр кардинально перевернул бой, ведь американец сразу накинулся на мексиканца добивать - рефери остановил поединок.

Таким образом, Лопес победил техническим нокаутом.