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Лопес - Кампа: видео нокдауна

Вашему вниманию ключевой эпизод боя.
14 августа, 08:10
Теофимо Лопес добыл яркую победу / Getty Images
Теофимо Лопес добыл яркую победу / Getty Images
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На арене Resorts World в Лас-Вегасе, штат Невада (США) завершился вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, в котором главным событием стал бой бывшего абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американца Теофимо Лопеса и мексиканца Педро Кампы.

Победу в поединке одержал Лопес, для которого данный бой был первым в полусреднем весе.

Американский боксер, который действовал большею часть поединка вторым номером, в средине боя переломил ход встречи, отправив Кампу в нокдаун в седьмом раунде.

Именно этот маневр кардинально перевернул бой, ведь американец сразу накинулся на мексиканца добивать - рефери остановил поединок.

Таким образом, Лопес победил техническим нокаутом.

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