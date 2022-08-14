Лопес - Кампа: видео нокдауна
На арене Resorts World в Лас-Вегасе, штат Невада (США) завершился вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, в котором главным событием стал бой бывшего абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американца Теофимо Лопеса и мексиканца Педро Кампы.
Победу в поединке одержал Лопес, для которого данный бой был первым в полусреднем весе.
Американский боксер, который действовал большею часть поединка вторым номером, в средине боя переломил ход встречи, отправив Кампу в нокдаун в седьмом раунде.
KNOCKDOWN SCORED. pic.twitter.com/wegxFanIRT— Top Rank Boxing (@trboxing) August 14, 2022
Именно этот маневр кардинально перевернул бой, ведь американец сразу накинулся на мексиканца добивать - рефери остановил поединок.
YA’LL MUST HAVE FORGOT.@TeofimoLopez has returned 🌟 #LopezCampa pic.twitter.com/OYcj6Uzv1n— Top Rank Boxing (@trboxing) August 14, 2022
Таким образом, Лопес победил техническим нокаутом.