Теофимо Лопес с победы дебютировал в первом полусреднем весе, досрочно одолев Педро Кампу

На арене Resorts World в Лас-Вегасе, штат Невада (США) завершился вечер бокса от промоутерской компании Top Rank, в котором главным событием стал бой бывшего абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе американца Теофимо Лопеса и мексиканца Педро Кампы.

С первого раунда Кампа хотел показать свое превосходство, стараясь доминировать в ринге, ведь американец впервые вышел в ринг в рамках первого полусреднего веса. Американец принял предложение правила и действовал вторым номером, нанося мощные удары, ловя оппонента на ошибках.

Опыт был на стороне Лопеса, ведь он неоднократно уже показывал свое умение переворачивать ход поединка. В седьмом раунде американец ударом левой руки отправил Педро на настил ринга - мексиканец встал, однако в поединок так и не смог вернуться. Теофимо начал добивать Кампу, в результате чего рефери вмешался и остановил бой.

Таким образом, Лопес добыл свою первую победу в дебютном бое в первом полусреднем весе.

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