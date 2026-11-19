Украинская боксерша Кира Макогоненко рассказала, что получала предложение представлять США на международных соревнованиях, однако не захотела менять спортивную принадлежность.

18-летняя спортсменка в интервью Радио Свобода объяснила, что не собирается отказываться от Украины и продолжит выступать под национальным флагом.

"Я не хочу предавать ни себя, ни свои принципы, ни свою страну. И хочу так же выступать с нашим флагом", — заявила Макогоненко.

Она также подчеркнула, что полномасштабная война стала для нее дополнительной мотивацией представлять Украину на международной арене.

"Чтобы наш гимн звучал на весь мир, чтобы наш флаг поднимался и все видели, какая у нас сильная страна и какие у нас сильные люди. Я с гордостью представляю нашу Украину", — сказала спортсменка.

В октябре 2026 года Макогоненко стала чемпионкой мира по боксу среди спортсменов до 19 лет. В финале весовой категории до 54 кг украинка победила представительницу Китая Сируй Ян.

Также Макогоненко дебютировала на профессиональном ринге, одержав победу над Полиной Довгинькой на турнире Rising Stars, организованном Александром Усиком.

Кстати, Усик вспомнил детство в одном из свежих интервью.

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