"Вернусь сильнее": Уордли подытожил поражение от Дюбуа в реванше

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Фабио Уордли прокомментировал свое поражение в реванше с обладателем титула WBO Даниэлем Дюбуа.

Британский боксер отдал должное своему сопернику и заявил, что не собирается останавливаться и еще вернется.

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"Всегда грустно проигрывать, но что есть, то есть. Я всегда выхожу против самых больших, самых жесткий и самых свирепых бойцов. Нет ничего постыдного в том, что ты испытываешь себя против лучших.

Даниэль - это воплощение того, как нужно возвращаться. И я тоже вернусь. Я вышел с планом на бой, попытался внести коррективы, но это не сработало. Отдаю должное Даниэлю - он здорово подготовился.

Дюбуа проигрывал, но вернулся. Я намерен сделать то же самое. Благодарю Даниэля и его команду за два невероятных боя. Я вернусь сильнее", - приводит слова Уордли talkSPORT.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших моментов боя Дюбуа - Уордли.

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