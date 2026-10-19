Плотницкий помог Перудже начать сезон в Италии с победы

Украинский волейболист Олег Плотницкий набрал девять очков в стартовом матче Перуджи в новом сезоне итальянской Суперлиги.

Украинец записал на свой счет девять очков, в том числе два эйса. Он реализовал семь из 19 атак. При этом MVP встречи стал бельгийский диагональный Ферре Реггерс, набравший 18 очков.

Матч продолжался более двух часов. Кунео выиграл первую партию, но Перуджа ответила двумя убедительными сетами. Хозяева площадки сумели перевести игру на тай-брейк, где борьба продолжалась до последних розыгрышей. В итоге команда Плотницкого вырвала победу со счетом 25:23 благодаря решающему блоку Себастьяна Соле.

Для Плотницкого этот сезон стал шестым в составе итальянского клуба. Следующий матч Перуджа проведет 25 октября против Порденоне.

Счет матча: Кунео — Перуджа — 2:3 (25:18, 7:25, 15:25, 25:21, 23:25).

Напомним, недавно Финляндия завоевала первую в истории медаль.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!