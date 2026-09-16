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Болгария сенсационно обыграла Польшу и прервала ее 16-матчевую победную серию

Сборная Болгарии в невероятном поединке обыграла Польшу со счетом 3:2 по сетам, проведя на площадке почти 2 часа 40 минут.
Сегодня, 22:07       Автор: Сергей Носенко
Сборная Болгарии / Getty Images
Сборная Болгарии / Getty Images

Победа принесла болгарам важные очки в мировой рейтинг. При этом в итоговой таблице группы B Болгария заняла третье место. Польша, несмотря на поражение, сохранила первое место, а Украина завершила групповой этап второй.

Таким образом, поляки прервали впечатляющую серию из 16 побед подряд.

Итоговая турнирная таблица группы B:

  1. Польша — 4 победы (5 матчей), 13 очков, разница сетов 14:3
  2. Украина — 4 победы (5), 12 очков, разница сетов 12:5
  3. Болгария — 4 победы (5), 11 очков, разница сетов 13:6
  4. Португалия — 1 победа (5), 4 очка, разница сетов 5:12
  5. Северная Македония — 1 победа (5), 3 очка, разница сетов 3:12
  6. Израиль — 1 победа (5), 2 очка, разница сетов 5:14

Напомним, ранее сборная Украины уступила Польше в матче за первое место.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: волейбол чемпионат Европы

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