Болгария сенсационно обыграла Польшу и прервала ее 16-матчевую победную серию
Сборная Болгарии в невероятном поединке обыграла Польшу со счетом 3:2 по сетам, проведя на площадке почти 2 часа 40 минут.
Победа принесла болгарам важные очки в мировой рейтинг. При этом в итоговой таблице группы B Болгария заняла третье место. Польша, несмотря на поражение, сохранила первое место, а Украина завершила групповой этап второй.
Таким образом, поляки прервали впечатляющую серию из 16 побед подряд.
Итоговая турнирная таблица группы B:
- Польша — 4 победы (5 матчей), 13 очков, разница сетов 14:3
- Украина — 4 победы (5), 12 очков, разница сетов 12:5
- Болгария — 4 победы (5), 11 очков, разница сетов 13:6
- Португалия — 1 победа (5), 4 очка, разница сетов 5:12
- Северная Македония — 1 победа (5), 3 очка, разница сетов 3:12
- Израиль — 1 победа (5), 2 очка, разница сетов 5:14
Напомним, ранее сборная Украины уступила Польше в матче за первое место.
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