Ферстаппен выиграл в необычной картинговой гонке

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен принял участие в необычном картинговом заезде.

Гонка на Сильверстоуне получила название Макс vs 100, где четырехкратного чемпиону мира пришлось сразиться со 100 другими гонщиками.

Против Макса выступили различные спортсмены, стримеры, обычные болельщики и разные известные личности. Ферстаппен стартовал последним.

При этом уже в первом повороте Ферстаппен стал 36-м, а спустя полчаса пробился на первое место, хотя на гонку и выделили целый час.

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