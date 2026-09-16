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Автоспорт

Ферстаппен выиграл в необычной картинговой гонке

Пилот Ред Булл противостоял 100 другим гонщикам.
Сегодня, 21:31       Автор: Андрей Безуглый
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен принял участие в необычном картинговом заезде.

Гонка на Сильверстоуне получила название Макс vs 100, где четырехкратного чемпиону мира пришлось сразиться со 100 другими гонщиками.

Против Макса выступили различные спортсмены, стримеры, обычные болельщики и разные известные личности. Ферстаппен стартовал последним.

При этом уже в первом повороте Ферстаппен стал 36-м, а спустя полчаса пробился на первое место, хотя на гонку и выделили целый час.

Ранее также сообщалось, Формула-1 опубликовала календарь сезона-2027.

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