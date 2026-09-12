“Братья Николовы сходят с ума на площадке”: Украина готовится к матчу с Болгарией
Сборная Украины по волейболу 12 сентября проведет третий матч на чемпионате Европы-2026. Соперником команды Рауля Лосано станет Болгария — действующий вице-чемпион мира.
Украинцы уже обыграли на турнире Израиль (3:1) и Северную Македонию (3:0). Болгария также одержала две победы и пока возглавляет группу B.
“Братья Николовы показывают волейбол мирового уровня и буквально сходят с ума на площадке. Нам прежде всего нужно справиться с собственными эмоциями. Важно качественно подавать и принимать”, — сказал доигровщик сборной Украины Евгений Кисилюк в комментарии Суспильне Спорт.
Для команд это будет третья встреча за последние два года. В 2025 году Украина победила Болгарию в Лиге наций, однако в этом сезоне уступила со счетом 1:3.
Ожидается, что в состав Украины вернется Дмитрий Янчук, который пропустил предыдущий матч из-за повреждения стопы.
“На игру с Болгарией, думаю, буду уже в боевой готовности. [Буду] прыгать и, надеюсь, сильно бить по мячу и забивать”, — отметил Янчук.
Матч Украина — Болгария начнется 12 сентября в 19:00.
Напомним, украинская легкоатлетка пополнила свой кошелек на большую сумму после победы на абсолютном ЧМ-2026.
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