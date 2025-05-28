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Украина завоевала очередную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Ксения Байло и София Лыскун завоевали серебро.
Сегодня, 16:54       Автор: Василий Медвидь
Ксения Байло и София Лыскун / Getty Images
Ксения Байло и София Лыскун / Getty Images

В рамках чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Анталье, Турция

В ходе турнира состоялись соревнования в синхронных прыжках среди девушек с 10-метровой вышки.

Украину представил дуэт Ксении Байло и Софии Лыскун. Спортсменки заняли второе место с результатом в 286,44 балла.

Победу одержали представительницы Испании, а бронзовую медаль завоевали немки.

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Чемпионат Европы по прыжкам в воду

Анталья, Турция

Синхронные прыжки среди женщин с 10-метровой вышки

  1. Испания - 305,82
  2. Украина - 286,44
  3. Германия - 278,70

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина чемпионат Европы София Лыскун Ксения Байло

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