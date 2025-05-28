Украина завоевала очередную медаль на чемпионате Европы по прыжкам в воду
Ксения Байло и София Лыскун завоевали серебро.
В рамках чемпионата Европы по прыжкам в воду, который проходит в Анталье, Турция
В ходе турнира состоялись соревнования в синхронных прыжках среди девушек с 10-метровой вышки.
Украину представил дуэт Ксении Байло и Софии Лыскун. Спортсменки заняли второе место с результатом в 286,44 балла.
Победу одержали представительницы Испании, а бронзовую медаль завоевали немки.
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Чемпионат Европы по прыжкам в воду
Анталья, Турция
Синхронные прыжки среди женщин с 10-метровой вышки
- Испания - 305,82
- Украина - 286,44
- Германия - 278,70
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