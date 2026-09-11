iSport.ua
Русский Українська
Другие

Кохан взял бронзу Абсолютного чемпионата мира

Украинец сразился с восемью лучшими спортсменами мира.
Сегодня, 22:50       Автор: Андрей Безуглый
Михаил Кохан / Getty Images
Михаил Кохан / Getty Images

Украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл медаль на первом в истории Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике.

На мундиале действовали новые правила. На него прошли восемь лучших спортсменов, но теперь у них было меньше попыток.

Кохан начал слабо, заняв лишь шестую строчку, однако после второй вошел в топ-3 и гарантировал себе еще одну попытку.

Однако после еще двухз попыток украинец, хоть и улучшил свой результат, но не сумел обойти соперников. Как итог: бронзовая медаль Абсолютного ЧМ.

Абсолютный ЧС-2026. Метание молота

  1. Мерлин Гуммель (Германия) — 81,46 м
  2. Бенце Галаш (Венгрия) — 80,30 м
  3. Михаил Кохан (Украина) — 78,90 м

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Антонелли: С точки зрения пилотажа Мадринг - это классная трасса Антонелли: С точки зрения пилотажа Мадринг - это классная трасса
Де Дзерби - о Мудрике: Глупая травма Де Дзерби - о Мудрике: Глупая травма
Магучих стала первой в истории чемпионкой Абсолютного ЧМ по легкой атлетике Магучих стала первой в истории чемпионкой Абсолютного ЧМ по легкой атлетике
Пиастри: Адаптироваться к Мадрингу сложнее, чем к другим трассам Пиастри: Адаптироваться к Мадрингу сложнее, чем к другим трассам

Видео

Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов
Украинский нападающий забил в четвертом подряд матче чемпионата Нидерландов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, матчи Ла Лиги, Серии А, Бундеслиги и Лиги 1
просмотров
УПЛ: Карпаты открыли шестой тур победой над Колосом
просмотров
Лига чемпионов: Шахтер сыграл вничью с ПСВ, разгромные победы Баварии и Манчестер Юнайтед, Комо разобрался с Лейпцигом
просмотров
Костюк выбила "нейтралку" в третьем круге US Open-2026
просмотров

Последние новости

Формула 123:45
Антонелли: С точки зрения пилотажа Мадринг - это классная трасса
Легкая атлетика22:50
Кохан взял бронзу Абсолютного чемпионата мира
Европа22:20
Де Дзерби - о Мудрике: Глупая травма
Легкая атлетика21:28
Магучих стала первой в истории чемпионкой Абсолютного ЧМ по легкой атлетике
Формула 120:25
Пиастри: Адаптироваться к Мадрингу сложнее, чем к другим трассам
Европа19:50
Артета рассказал о нестандратных тренировках на предсезонке
Формула 119:25
Гран-при Испании: Антонелли стал быстрейшим пилотом во второй практике
Европа19:10
Бывший форвард Вест Хэма снова вернулся в Англию
Европа18:26
Челси продлил контракт игрока, которого мог продать летом
Другие17:55
Сборная Украины выиграла второй матч подряд на Евро-2026
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK