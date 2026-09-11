Кохан взял бронзу Абсолютного чемпионата мира

Украинский метатель молота Михаил Кохан выиграл медаль на первом в истории Абсолютном чемпионате мира по легкой атлетике.

На мундиале действовали новые правила. На него прошли восемь лучших спортсменов, но теперь у них было меньше попыток.

Кохан начал слабо, заняв лишь шестую строчку, однако после второй вошел в топ-3 и гарантировал себе еще одну попытку.

Однако после еще двухз попыток украинец, хоть и улучшил свой результат, но не сумел обойти соперников. Как итог: бронзовая медаль Абсолютного ЧМ.

Абсолютный ЧС-2026. Метание молота

Мерлин Гуммель (Германия) — 81,46 м Бенце Галаш (Венгрия) — 80,30 м Михаил Кохан (Украина) — 78,90 м

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