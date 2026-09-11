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Футбол

Артета рассказал о нестандратных тренировках на предсезонке

Тренер готовил команду к форс-мажорам.
Сегодня, 19:50       Автор: Андрей Безуглый
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета рассказал, какими тренировками занимал игроков на предсезонке.

"Канониры" не сумели удачно добраться на матч против Наполи из-за задержанного рейса. А позднее тренера спросили, не помешали ли это подготовиться к матчу.

И тогда Артета рассказал, что еще на предсезонке ставит своих игроков в непростые и наприятные ситуации, чтобы подготовить их к любым обстоятельствам.

Я люблю такие испытания. Я стараюсь создавать их на предсезонке! Поэтому, когда они возникают, мы уже знаем, как с ними справляться, и понимаем, чего ожидать.

Можно очень поздно приехать на стадион, изменить привычный распорядок, чтобы игрокам пришлось делать что-то другое. Когда такое происходит – а это вполне может случиться: рейс могут отменить, поезд может задержаться, на дорогах могут быть пробки, – я не хочу, чтобы игроки и персонал начинали паниковать

"Мы просто откладывали приемы пищи, задерживали транспорт, ехали другим маршрутом. Мы делали много разных вещей.

Делали раздевалку жарче, создавали более сложные условия, уменьшали количество массажных столов. Все это нужно потому, что нам придется адаптироваться к разным обстоятельствам", - рассказал главный тренер.

Ранее также сообщалось, что Арсенал готов сделать Артете серьезное предложение.

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