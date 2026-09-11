Пиастри: Адаптироваться к Мадрингу сложнее, чем к другим трассам

Пилот Макларен Оскар Пиастри поделился впечатлением после двух практик на новой трассе Мадринге.

Напомним, что с этого сезона Гран-при Испании будет проводиться на новой городской трассе в Мадриде, а не в Барселоне.

По словам Пиастри, привыкнуть к Мадрингу намного тяжелее, чем к большинству других трасс. Однако в случае успеха трек приносит огромное удовольствие.

Адаптироваться к этой трассе мне было сложнее, чем ко многим другим. Здесь довольно много участков, где ты не просто едешь близко от стены, а словно едешь прямо на нее, а потом вынужден уклоняться от возможного столкновения. Это непросто. Но если удается поймать хороший ритм, то от быстрого круга на этой трассе ты получаешь огромное удовольствие. Но с точки зрения работы с шинами на дистанции, эта трасса – настоящий кошмар. Все не очень хорошо. Можно, конечно, немного исправить ситуацию за счет оптимизации настроек болида, но не сильно

Напомним, что расписание и результаты Гран-при Испании доступны на нашем сайте.

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